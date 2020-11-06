«Кто-то поучаствовал». Вирусологи об искусственном происхождении COVID-19

Глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин рассказал в интервью РИА Новости о происхождении коронавируса. По его словам, СВР не располагает достоверными данными, что вирус был получен искусственно.

Главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Феликс Ершов в эфире НСН рассказал, почему нельзя однозначно утверждать, что коронавирус имеет природное происхождение.

«Непонятно, почему семейства коронавирусов, которое известно уже полвека и не представляло опасности, вдруг XXI веке вызвало эпидемию атипичной пневмонии и пандемию короны-19. Или что-то в природе изменилось. Или кто-то поучаствовал. Теория китайского происхождения – вопрос нерешенный. Но я думаю, там все на самом деле непросто. Там даже одного ученого забрали под следствие», - отметил Ершов.

Однако он подчеркнул, что коронавирус не тянет на бактериологическое оружие.

«Потому что бакоружие должно убивать большинство зараженных людей. У коронавируса в смысле летальности цифры всегда были низкие», - добавил ученый.

По его мнению, первопричиной появления коронавируса стал человек, но неосознанно.