«Кто-то поучаствовал». Вирусологи об искусственном происхождении COVID-19
Ученые в эфире НСН прокомментировали слова Нарышкина о рукотворной природе коронавируса.
Глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин рассказал в интервью РИА Новости о происхождении коронавируса. По его словам, СВР не располагает достоверными данными, что вирус был получен искусственно.
Главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Феликс Ершов в эфире НСН рассказал, почему нельзя однозначно утверждать, что коронавирус имеет природное происхождение.
«Непонятно, почему семейства коронавирусов, которое известно уже полвека и не представляло опасности, вдруг XXI веке вызвало эпидемию атипичной пневмонии и пандемию короны-19. Или что-то в природе изменилось. Или кто-то поучаствовал. Теория китайского происхождения – вопрос нерешенный. Но я думаю, там все на самом деле непросто. Там даже одного ученого забрали под следствие», - отметил Ершов.
Однако он подчеркнул, что коронавирус не тянет на бактериологическое оружие.
«Потому что бакоружие должно убивать большинство зараженных людей. У коронавируса в смысле летальности цифры всегда были низкие», - добавил ученый.
По его мнению, первопричиной появления коронавируса стал человек, но неосознанно.
«Моя гипотеза – человек сам виноват. Нарушили взаимоотношения с природой. Вторжение в природу, перенаселение, много причин. Отсюда клещевой энцефалит, Эбола. В США специалист по вирусологии уже заявил, что наступает «эра пандемий». Человек возомнил себя царем природы. Мы не цари природы, мы часть природы, были и остались. Новые вирусы всегда нужно ждать. Почти каждый год регистрируется какая-нибудь эпидемия. Было три коронавируса, пандемия гриппа, Эбола, Зика. С помощью антибиотиков потеснили бактерии и дали волю вирусам. Это тоже большая проблема», - сказал собеседник НСН.
В свою очередь врач-иммунолог Владислав Жемчугов в эфире НСН заявил, что имело место прямое вмешательство человека.
«Вирус уже создан. В этом нет ничего удивительного. Первым делом, чтобы модерировать инфекцию, создали вирус методом обратной генетики. Его используют для работы с животными, для работы над вакцинами», - пояснил Жемчугов.
Он также считает, что нельзя установить, имеет ли он первоначально природное или искусственное происхождение.
«Никаких «заклепок», «сварных швов» на нем не видно, чтобы говорить, что он искусственный. До прошлого года такой болезни не было, потом что вирус жил в природе, человек не был его объектом, «хозяином». Но благодаря мутации получил возможность паразитировать на человеке. Вот и размножился», - заключил эксперт.
Ранее экс-глава Роспотребнадзора, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил НСН, что коронавирус мог быть создан искусственно.
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