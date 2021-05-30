СМИ: Британская разведка допускает утечку COVID-19 из лаборатории в Ухане

Издание отмечает, что в связи с переоценкой полученных сведений предположение об утечке можно считать «возможной».

Ранее опубликованная версия считалась маловероятной.

Накануне обнародованы выводы британского и норвежского учёных Ангуса Далглиша и Биргера Соренсена об искусственном происхождении коронавируса SARS-CoV-2, распространение которого началось из-за утечки из лаборатории в Ухане.

