СМИ: Британская разведка допускает утечку COVID-19 из лаборатории в Ухане
Разведка Великобритании сочла «возможной» утечку коронавируса SARS-CoV-2 из лаборатории в китайском Ухане. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на источники.
Издание отмечает, что в связи с переоценкой полученных сведений предположение об утечке можно считать «возможной».
Ранее опубликованная версия считалась маловероятной.
Накануне обнародованы выводы британского и норвежского учёных Ангуса Далглиша и Биргера Соренсена об искусственном происхождении коронавируса SARS-CoV-2, распространение которого началось из-за утечки из лаборатории в Ухане.
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