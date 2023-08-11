Жена рэпера Гуфа попросила 1,5 млн рублей за комментарий о разводе

«Стоимость 1 500 000 рублей дать комментарий по телефону», - цитирует «Газета.Ru» представителя Королевой.

Судебное заседание по бракоразводному процессу состоится 15 августа.

Долматов и Королева поженились в 2021 году. Спустя год у них родилась дочь Тина.

До брака с Королевой Гуф был женат на Айзе-Лилуне Ай. У бывших супругов есть сын Сэм, передает «Радиоточка НСН».

