Жена рэпера Гуфа попросила 1,5 млн рублей за комментарий о разводе
11 августа 202320:42
Супруга российского рэпера Гуфа (Алексей Долматов) Юлия Королева готова прокомментировать бракоразводный процесс за 1,5 миллиона рублей.
«Стоимость 1 500 000 рублей дать комментарий по телефону», - цитирует «Газета.Ru» представителя Королевой.
Судебное заседание по бракоразводному процессу состоится 15 августа.
Долматов и Королева поженились в 2021 году. Спустя год у них родилась дочь Тина.
До брака с Королевой Гуф был женат на Айзе-Лилуне Ай. У бывших супругов есть сын Сэм, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru