Зоозащитник: Доказать жестокое обращение Гуфа с собакой будет сложно

Российский рэпер Алексей Долматов, более известный под псевдонимом Гуф, позволил своей овчарке напасть на других собак, которые гуляли по улице, транслируя это в прямом эфире в Instagram.

В эфире НСН президент центра правовой зоозащиты Светлана Ильинская заявила, что музыкант может избежать ответственности за свой поступок, так как доказать жестокое обращение с животными будет сложно.

«В идеале нужно привлечь не Гуфа к ответственности, а тех хозяев, кто отпустил в свободных выгул собак, но в нашей стране это невозможно. Что же касаемо поступка владельца овчарки, то к ответственности его привлечь можно, но это не так легко. На видео не просматривается факт натравливания и собаке не было нанесено серьезных травм. Поэтому по 245 статье «жестокое обращение с животными» его привлечь будет сложно». – заявила зоозащитник.



Также Светлана Ильинская отметила, что в стране сложилась сложная ситуация нетерпимости к бродячим собакам и собакам, которые ходят на свободном выгуле без поводков.

«Нет законов в нашей стране, которые бы запрещали людям выгуливать собак без поводка и вот эта ситуация вызывает в обществе серьезное возмущение. Собаки, которые находятся на само выгуле, как на данном видео, являются источником опасности как для людей, так и для других животных. В США если бы человек даже бы застрелил такую само выгуливаемую собаку, то ему бы за это ничего бы не было, так как собака хищник и представляет опасность», - отметила она.

После публикации видео, зоозащитники из общественной организации «Зооправо» заявили, что будут добиваться для Гуфа административного наказания из-за жестокого обращения с животными. Кроме того, они призвали рэпера извиниться перед лабрадором, которого покусала его собака.



