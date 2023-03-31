Жена Костомарова опровергла сообщения о его переводе в немецкую клинику
31 марта 202316:22
Оксана Домнина, жена олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова, опровергла сообщения о переводе спортсмена в немецкую клинику. Об этом сообщил ТАСС.
Она отметила, что в их семье не обсуждался вопрос переезда в Германию в другую клинику. По словам Домниной, лечение идет по плану с привлечением лучших внештатных сотрудников.
Ранее сообщалось, что всех лечащих Романа Костомарова врачей отстранили от работы. Отмечалось, что спортсмена якобы готовят к транспортировке в Германию для лечения и восстановления, передает НСН.
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31 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru