Жена Костомарова опровергла сообщения о его переводе в немецкую клинику

Она отметила, что в их семье не обсуждался вопрос переезда в Германию в другую клинику. По словам Домниной, лечение идет по плану с привлечением лучших внештатных сотрудников.

Ранее сообщалось, что всех лечащих Романа Костомарова врачей отстранили от работы. Отмечалось, что спортсмена якобы готовят к транспортировке в Германию для лечения и восстановления, передает НСН.

