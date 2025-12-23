Минцифры планирует ввести единый цифровой идентификатор пользователя

В России может появиться единый идентификатор пользователя для всех цифровых платформ. Как сообщает «Российская газета», об этом заявила замглавы Минцифры РФ Бэлла Черкесова.

Минцифры вновь дополнило «белый список» сайтов

По её словам, единый идентификатор, который предлагается привязывать к номеру телефона, позволит точнее считать аудиторию и оценить популярность контента.

«Никто никогда не узнает, что смотрел конкретный пользователь. Данные передаются компании Mediascope в уже обезличенном виде», - подчеркнули в ведомстве.

Ранее замглавы Минцифры РФ Дмитрий Угнивенко заявил, что российские операторы связи заблокировали в 2025 году 14 млн номеров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ТЕГИ:СмартфоныМинцифрыТелевидение

Горячие новости

Все новости

партнеры