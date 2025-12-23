Минцифры планирует ввести единый цифровой идентификатор пользователя
В России может появиться единый идентификатор пользователя для всех цифровых платформ. Как сообщает «Российская газета», об этом заявила замглавы Минцифры РФ Бэлла Черкесова.
По её словам, единый идентификатор, который предлагается привязывать к номеру телефона, позволит точнее считать аудиторию и оценить популярность контента.
«Никто никогда не узнает, что смотрел конкретный пользователь. Данные передаются компании Mediascope в уже обезличенном виде», - подчеркнули в ведомстве.
Ранее замглавы Минцифры РФ Дмитрий Угнивенко заявил, что российские операторы связи заблокировали в 2025 году 14 млн номеров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Эмираты, Таиланд, Вьетнам: Куда россияне ездили отдыхать в 2025 году
- Единый ID пользователя признали шагом к запрету зарубежных сервисов
- АТОР: Турпоток в Крым за год вырос почти на 70%
- Минцифры планирует ввести единый цифровой идентификатор пользователя
- «Смело требуйте»: Россиянам рассказали, как выгодно рефинансировать ипотеку
- Глава АТОР назвала факторы, от которых зависит внутренний туризм в 2026 году
- Ломидзе назвала регионы-лидеры внутреннего туризма России
- Балет «Щелкунчик» покажут в 300 кинотеатрах 30 и 31 декабря
- Рябков: РФ и США провели новые переговоры по устранению раздражителей
- Володин назвал ЕС и Байдена виновниками конфликта на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru