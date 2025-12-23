Минцифры планирует ввести единый цифровой идентификатор пользователя

По её словам, единый идентификатор, который предлагается привязывать к номеру телефона, позволит точнее считать аудиторию и оценить популярность контента.

«Никто никогда не узнает, что смотрел конкретный пользователь. Данные передаются компании Mediascope в уже обезличенном виде», - подчеркнули в ведомстве.

Ранее замглавы Минцифры РФ Дмитрий Угнивенко заявил, что российские операторы связи заблокировали в 2025 году 14 млн номеров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

