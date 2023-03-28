СМИ: Костомаров заново учится самостоятельно есть и сидеть
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров после ряда сложных операций учится самостоятельно есть и сидеть, пишет «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источник.
Спортсмену зашили трахеостому. На сегодняшний день некроз перестал распространяться, а потому Костомарову не планируется делать новых операций.
Отмечается, что фигуристу продолжают ставить капельницы и делать уколы. Ему также проводят лекарственные терапии для восстановления внутренних органов.
Ранее друг и коллега Костомарова Илья Авербух рассказал о полученном голосовом сообщении от Романа.
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