СМИ: Костомаров заново учится самостоятельно есть и сидеть

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров после ряда сложных операций учится самостоятельно есть и сидеть, пишет «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источник.

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Спортсмену зашили трахеостому. На сегодняшний день некроз перестал распространяться, а потому Костомарову не планируется делать новых операций.

Отмечается, что фигуристу продолжают ставить капельницы и делать уколы. Ему также проводят лекарственные терапии для восстановления внутренних органов.

Ранее друг и коллега Костомарова Илья Авербух рассказал о полученном голосовом сообщении от Романа.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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