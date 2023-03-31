СМИ сообщили об отстранении всех врачей от лечения Костомарова

Всех лечащих олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова врачей отстранили от работы, сообщает Mash.

СМИ: Костомаров заново учится самостоятельно есть и сидеть

Отмечается, что спортсмена готовят к транспортировке в Германию для лечения и восстановления.

Сегодня Романом занимаются немецкие специалисты. Доктора пытаются стабилизировать его состояние, чтобы без осложнений перевезти в европейскую страну. Также отмечается, что к Костомарову допускают только узкий круг людей, чтобы не допустить утечек о его состоянии.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:Фигурное КатаниеСпортсмены

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