СМИ сообщили об отстранении всех врачей от лечения Костомарова
31 марта 202314:10
Всех лечащих олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова врачей отстранили от работы, сообщает Mash.
Отмечается, что спортсмена готовят к транспортировке в Германию для лечения и восстановления.
Сегодня Романом занимаются немецкие специалисты. Доктора пытаются стабилизировать его состояние, чтобы без осложнений перевезти в европейскую страну. Также отмечается, что к Костомарову допускают только узкий круг людей, чтобы не допустить утечек о его состоянии.
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31 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru