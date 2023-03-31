СМИ сообщили об отстранении всех врачей от лечения Костомарова

Отмечается, что спортсмена готовят к транспортировке в Германию для лечения и восстановления.

Сегодня Романом занимаются немецкие специалисты. Доктора пытаются стабилизировать его состояние, чтобы без осложнений перевезти в европейскую страну. Также отмечается, что к Костомарову допускают только узкий круг людей, чтобы не допустить утечек о его состоянии.

