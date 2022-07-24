Желтый уровень террористической опасности продлен в Курской и Белгородской областях
В Курской и Белгородской областях до 8 августа продлен желтый уровень террористической опасности. Об этом сообщили губернаторы регионов Роман Старовойт и Геннадий Гладков в воскресенье, 24 июля.
В Курской области, по данным главы региона, не выявлено случаев диверсий и терактов. За это Старовойт поблагодарил сотрудников спецслужб и правоохранительных органов, а также курян - за бдительность.
«Но ситуация на границе не позволяет расслабляться: обстрелы со стороны Украины продолжаются. <…> Приняли решение продлить действие желтого уровня террористической опасности еще на две недели — до 8 августа», — заявил глава Курской области в своем Telegram-канале.
Он призвал земляков звонить по номеру 112, чтобы уведомить «о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах».
«До 8 августа на территории Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности. Сегодня подписал соответствующий документ. Все, от кого зависит наша с вами безопасность, — Минобороны, МЧС, пограничная служба, другие силовые структуры — выполняют свою работу в полном объеме», — отметил губернатор Белгородской области Гладков.
Ранее глава региона заявил об обстреле сёл Журавлёвка и Нехотеевка со стороны Украины.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+7 523 / сут.
Умерли
382 тыс.+37 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+4 812 / сут.
- На Украине начали формировать зерновые караваны в трех портах
- Дым над Одессой развеялся. США обвиняют Россию, РФ раскрывает новые цели
- В Израиле предупредили о влиянии закрытии агентства «Сохнут» в Москве на двусторонние отношения
- Блинкен высказал обвинения в адрес РФ после обстрела порта Одессы
- На Украине ожидают поставки 30 ракетных систем HIMARS от Запада
- В России госпитализировали 757 человек с коронавирусом за сутки
- СМИ: Решения Эрдогана по России «сводят с ума» Байдена и НАТО
- Острова Гернси, Мэн и Багамские правительство России включило в перечень недружественных
- СМИ: Китай допустил военный ответ, если Пелоси поедет на Тайвань
- Эксперт рассказала, как не попасться на уловки мошенников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru