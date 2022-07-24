Желтый уровень террористической опасности продлен в Курской и Белгородской областях

В Курской и Белгородской областях до 8 августа продлен желтый уровень террористической опасности. Об этом сообщили губернаторы регионов Роман Старовойт и Геннадий Гладков в воскресенье, 24 июля.

В Курской области, по данным главы региона, не выявлено случаев диверсий и терактов. За это Старовойт поблагодарил сотрудников спецслужб и правоохранительных органов, а также курян - за бдительность.

«Но ситуация на границе не позволяет расслабляться: обстрелы со стороны Украины продолжаются. <…> Приняли решение продлить действие желтого уровня террористической опасности еще на две недели — до 8 августа», — заявил глава Курской области в своем Telegram-канале.

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Он призвал земляков звонить по номеру 112, чтобы уведомить «о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах».

«До 8 августа на территории Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности. Сегодня подписал соответствующий документ. Все, от кого зависит наша с вами безопасность, — Минобороны, МЧС, пограничная служба, другие силовые структуры — выполняют свою работу в полном объеме», — отметил губернатор Белгородской области Гладков.

Ранее глава региона заявил об обстреле сёл Журавлёвка и Нехотеевка со стороны Украины.

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ФОТО: kursk.ru
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