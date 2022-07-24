Желтый уровень террористической опасности продлен в Курской и Белгородской областях

В Курской и Белгородской областях до 8 августа продлен желтый уровень террористической опасности. Об этом сообщили губернаторы регионов Роман Старовойт и Геннадий Гладков в воскресенье, 24 июля.

В Курской области, по данным главы региона, не выявлено случаев диверсий и терактов. За это Старовойт поблагодарил сотрудников спецслужб и правоохранительных органов, а также курян - за бдительность.

«Но ситуация на границе не позволяет расслабляться: обстрелы со стороны Украины продолжаются. <…> Приняли решение продлить действие желтого уровня террористической опасности еще на две недели — до 8 августа», — заявил глава Курской области в своем Telegram-канале.