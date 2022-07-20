Белгородский губернатор заявил о погибшем в результате обстрела со стороны Украины
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале заявил об обстреле сёл Журавлёвка и Нехотеевка со стороны Украины.
Он отметил, что, по предварительным данным, был зафиксирован прилёт пяти снарядов.
По его словам, в Нехотеевке были повреждены четыре жилых дома, «посечены кровля, окна, забор и сельский клуб».
«Погиб местный житель 1958 года рождения, обстоятельства его нахождения в селе, которое было расселено в конце мая, выясняются», - подчеркнул Гладков.
Он добавил, что в селе Журавлевка видимых повреждений нет.
Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт заявил об обстреле посёлка Теткино, сообщает «Свободная пресса». По его словам, было зафиксировано больше 20 прилётов, пострадавших нет.
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