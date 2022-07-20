Российские военные подавили украинский обстрел Курской области
Российские войска ответным огнем подавили обстрел Курской области со стороны Украины. Об этом заявил глава региона Роман Старовойт.
Ранее губернатор сообщил, что украинские войска ведут артобстрел приграничных районов, в частности, автомобильного пункта пропуска «Крупец».
«Наши военные и пограничники подавили ответным огнем атаку ВСУ на приграничье Рыльского района. Пострадавших нет», — написал Старовойт в своем Telegram-канале.
Губернатор отметил, что из-за повреждений на линии электропередачи три населенных пункта остались без света. На место выехали специалисты, Старовойт пообещал постараться восстановить электроснабжение в самые короткие сроки, сообщает телеканал «360».
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