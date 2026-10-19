Более 300 тысяч человек попали в реестр злостных неплательщиков алиментов
В реестр злостных неплательщиков алиментов в России уже попали более 300 тысяч человек. Об этом заявил глава Минюста РФ Константин Чуйченко.
На заседании комитета по бюджету и налогам в Госдуме он напомнил, что в данный список включаются лица, которые были привлечены к административной или уголовной ответственности, а также находящиеся в розыске за неуплату алиментов.
Министр отметил, что реестр действует почти полтора года. Он стимулирует недобросовестных родителей исполнять обязательства по содержанию своих детей.
Ранее юрист и председатель межрегиональной общественной организации «Отцы рядом» Иван Курбаков выступил с предложением рассчитывать сумму алиментов на ребенка из прожиточного минимума, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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