Более 300 тысяч человек попали в реестр злостных неплательщиков алиментов

На заседании комитета по бюджету и налогам в Госдуме он напомнил, что в данный список включаются лица, которые были привлечены к административной или уголовной ответственности, а также находящиеся в розыске за неуплату алиментов.

Министр отметил, что реестр действует почти полтора года. Он стимулирует недобросовестных родителей исполнять обязательства по содержанию своих детей.

Ранее юрист и председатель межрегиональной общественной организации «Отцы рядом» Иван Курбаков выступил с предложением рассчитывать сумму алиментов на ребенка из прожиточного минимума, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

