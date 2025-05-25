ГИБДД: Зимой россияне могут ездить на нешипованной резине

В России зимой автомобилисты могут ездить на нешипованной резине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей Госавтоинспекции.

В ГИБДД подчеркнули, что в зимние месяцы водители в России могут использовать для своих автомобилей в том числе резину без шипов. При этом к допустимой относится только нешипованная зимняя резина.