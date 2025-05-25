ГИБДД: Зимой россияне могут ездить на нешипованной резине

В России зимой автомобилисты могут ездить на нешипованной резине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей Госавтоинспекции.

В ГИБДД подчеркнули, что в зимние месяцы водители в России могут использовать для своих автомобилей в том числе резину без шипов. При этом к допустимой относится только нешипованная зимняя резина.

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С 1 июня 2024 года в РФ действует запрет на езду на шипованной резине летом. Штраф за несоблюдение этого правила составляет 500 рублей.

До этого глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов направил запрос начальнику ГИБДД Михаилу Черникову с предложением разрешить использовать летнюю резину в декабре, январе и феврале «в связи с аномальными погодными условиями» в столице и других регионах.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в России хотят расширить полномочия ГИБДД по отзыву водительских прав.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
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