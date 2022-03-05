«Ждут развязки»: Основатель SuperJob опроверг сообщения о массовых увольнениях в России

На фоне санкционных рисков многие зарубежные компании уходят с российского рынка. Десятки крупных брендов и компаний объявляют о приостановке своей деятельности, заморозке всех проектов и отмены новых поставок на российский рынок. В частности, ИКЕА приняла решение закрыться по всей России с 4 марта.

«Можно сравнить это со стрессом, который мы пережили два года назад, когда был объявлен локдаун из-за коронавируса. Тогда в первую же неделю активность работодателей по поиску людей упала на 70%. Активность соискателей тоже существенно упала, потому что никто не знал, что будет. Если сравнивать с тем, что происходит сейчас, то на первой неделе активность работодателей упала на 25-30%. В свою очередь активность соискателей снизилась на 50%. Компании, которые пережили ковидный стресс, они понаделали в то время кучу ошибок. Кто-то начал ускоренно сокращать персонал и принимать другие эмоциональные решения. Потом же численность персонала восстанавливали с трудом. В настоящий момент большинство компаний никого не увольняет, а ждет того, чем развяжется ситуация», - сказал Захаров.