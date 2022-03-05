«Ждут развязки»: Основатель SuperJob опроверг сообщения о массовых увольнениях в России

Активность работодателей России упала всего на 25-30% с начала спецоперации, а активность соискателей – на 50%, отметил Алексей Захаров. 

Большинство компаний в России на фоне специальной военной операции и санкций не увольняет сотрудников, они ждут, пока ситуация разрешится, заявил президент и основатель сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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На фоне санкционных рисков многие зарубежные компании уходят с российского рынка. Десятки крупных брендов и компаний объявляют о приостановке своей деятельности, заморозке всех проектов и отмены новых поставок на российский рынок. В частности, ИКЕА приняла решение закрыться по всей России с 4 марта.

«Можно сравнить это со стрессом, который мы пережили два года назад, когда был объявлен локдаун из-за коронавируса. Тогда в первую же неделю активность работодателей по поиску людей упала на 70%. Активность соискателей тоже существенно упала, потому что никто не знал, что будет. Если сравнивать с тем, что происходит сейчас, то на первой неделе активность работодателей упала на 25-30%. В свою очередь активность соискателей снизилась на 50%. Компании, которые пережили ковидный стресс, они понаделали в то время кучу ошибок. Кто-то начал ускоренно сокращать персонал и принимать другие эмоциональные решения. Потом же численность персонала восстанавливали с трудом. В настоящий момент большинство компаний никого не увольняет, а ждет того, чем развяжется ситуация», - сказал Захаров.

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Президент SuperJob отметил, что крупные компании не будут увольнять людей. По его словам, они будут на время закрываться и выплачивать работникам деньги за простой.

«Например, IKEA временно закрывает магазины, но она никого не увольняет. Просто логистические цепочки не работают, ценник непонятен, как в таких условиях продавать – неясно. Конечно, проще закрыться и выплачивать людям деньги за простой. Но если ситуация как-то разрешится, значит никто никого не уволит. Любые крупные компании будут поступать также. С зарплатами на сегодняшний день тоже пока ничего не меняется, потому что не понятно, какая будет ситуация», - резюмировал Захаров.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили такие действия и начали вводить санкции. В свою очередь крупные зарубежные компании объявили о приостановке работы в РФ. Американские компании Apple и Nike первыми в начале минувшей недели объявили, что закрыли свои интернет-магазины, хотя в рознице продажи продолжаются.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:УвольнениеРаботаРоссия
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