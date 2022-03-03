Lego прекращает поставки в Россию

Датский производитель игрушек Lego принял решение о приостановке поставок своей продукции в Россию в связи с санкциями наложенными на РФ после начал специальной военной операции на Украине. Об этом объявил пресс-атташе компании.

Lego на своём сайте также объявила, что выделяет более 16,5 миллионов долларов в качестве помощи народу Украины. Российский рынок для производителя детских конструкторов был одним из наиболее перспективных и быстрорастущих.

Кроме того, с российского рынка уходит шведская компания H&M — крупнейшая в Европе розничная сеть по торговле одеждой. Ранее целый ряд зарубежных компаний объявили об уходе из России на фоне санкций.

