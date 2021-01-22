«Жду отмены самодурства». Варламов о COVID-ограничениях в Москве

Журналист Илья Варламов в эфире НСН заявил, что с нетерпением ждет отмены требования носить перчатки в общественном транспорте.

«Замечательно, если в Москве реальная статистика позволяет немножко ослабить ограничительные меры. Жду не дождусь, когда Сергей Семенович Собянин отменит глупое требование находиться в общественном транспорте в перчатках, потому что оно противоречит вообще всем рекомендациям врачей. Это такое самодурство, которое они ввели и теперь не знают, как им, не потеряв лицо, его отменить. Жду не дождусь, когда глупости в нашей жизни станет немножечко меньше», - сказал Варламов.

Варламов в эфире НСН также заявил, что с умилением наблюдает за желанием некоторых чиновников побороть русский язык.

