«Жду отмены самодурства». Варламов о COVID-ограничениях в Москве

Блогер в эфире НСН прокомментировал ослабление ограничений в Москве, связанных с коронавирусом.

Московский мэр Сергей Собянин отменил часть ограничений по коронавирусу. С 22 января возобновляется работа музеев, библиотек и прочих учреждений культуры. К обычному режиму обучения возвращаются колледжи, учреждения дополнительного образования, спортивные школы и детские досуговые учреждения. При этом работа кафе, баров и ресторанов ограничена.

Часть ограничений по коронавирусу сняли в Москве

Журналист Илья Варламов в эфире НСН заявил, что с нетерпением ждет отмены требования носить перчатки в общественном транспорте.

«Замечательно, если в Москве реальная статистика позволяет немножко ослабить ограничительные меры. Жду не дождусь, когда Сергей Семенович Собянин отменит глупое требование находиться в общественном транспорте в перчатках, потому что оно противоречит вообще всем рекомендациям врачей. Это такое самодурство, которое они ввели и теперь не знают, как им, не потеряв лицо, его отменить. Жду не дождусь, когда глупости в нашей жизни станет немножечко меньше», - сказал Варламов.

Варламов в эфире НСН также заявил, что с умилением наблюдает за желанием некоторых чиновников побороть русский язык.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Натрускин
ТЕГИ:КоронавирусМоскваИлья Варламов
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