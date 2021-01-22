«Переживет все запреты». Варламов умилился попыткам запретить мат в соцсетях

Журналист Илья Варламов в эфире НСН заявил, что с умилением наблюдает за желанием некоторых чиновников побороть русский язык.

«Хочу напомнить всем, что великий русский язык немыслим без мата. Если вам кажется, что великие русские писатели не употребляли в своей речи и произведениях матерные выражения, то вам надо было лучше учиться в школе. То, что эти произведения не попали из соображений цензуры в школьную программу, не означает, что их не было. Думаю, что чиновники в своей борьбе с языком не зайдут далеко. Конечно, мат будет в соцсетях, в повседневной жизни, на кухнях, на заборах, и никуда он не денется. Мат еще переживет всех, кто хочет его запретить», - отметил он.

Ранее спортивный комментатор Виктор Гусев в эфире НСН отметил незаменимость матерных слов для выражения особо сильных чувств и эмоций.

