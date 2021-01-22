Часть ограничений по коронавирусу сняли в Москве
Московский мэр Сергей Собянин отменил часть ограничений по коронавирусу, написал глава города в своем блоге.
С 22 января возобновляется работа музеев, библиотек и прочих учреждений культуры. К обычному режиму обучения возвращаются колледжи, учреждения дополнительного образования, спортивные школы и детские досуговые учреждения. При этом работа кафе, баров и ресторанов ограничена.
Как отметил Собянин, от COVID-19 вакцинировались более 220 тыс. москвичей.
В настоящий момент в Москве нет предпосылок для роста числа заражений коронавирусной инфекцией после снятия противоэпидемических ограничений. Об этом рассказал профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.
По мнению профессора, единственной причиной дестабилизации ситуации может стать появление новых, более заразных штаммов коронавируса.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,7 млн+21 887 / сут.
Умерли
67 832+612 / сут.
Выздоровели
3,1 млн+26 902 / сут.
- Часть ограничений по коронавирусу сняли в Москве
- ВОЗ обсудит российскую вакцину «Спутник V» 22 января
- США официально заявили о намерении продлить СНВ-3 на 5 лет
- Албания объявила о высылке российского дипломата
- Time выпустит обложку с иллюстрацией к первому рабочему дню Байдена
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru