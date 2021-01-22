Часть ограничений по коронавирусу сняли в Москве

Московский мэр Сергей Собянин отменил часть ограничений по коронавирусу, написал глава города в своем блоге.

С 22 января возобновляется работа музеев, библиотек и прочих учреждений культуры. К обычному режиму обучения возвращаются колледжи, учреждения дополнительного образования, спортивные школы и детские досуговые учреждения. При этом работа кафе, баров и ресторанов ограничена.

Как отметил Собянин, от COVID-19 вакцинировались более 220 тыс. москвичей.