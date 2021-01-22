Часть ограничений по коронавирусу сняли в Москве

Московский мэр Сергей Собянин отменил часть ограничений по коронавирусу, написал глава города в своем блоге.

С 22 января возобновляется работа музеев, библиотек и прочих учреждений культуры. К обычному режиму обучения возвращаются колледжи, учреждения дополнительного образования, спортивные школы и детские досуговые учреждения. При этом работа кафе, баров и ресторанов ограничена.

Как отметил Собянин, от COVID-19 вакцинировались более 220 тыс. москвичей.

Вирусолог назвал маловероятным рост числа заболеваний COVID‑19 в Москве

В настоящий момент в Москве нет предпосылок для роста числа заражений коронавирусной инфекцией после снятия противоэпидемических ограничений. Об этом рассказал профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

По мнению профессора, единственной причиной дестабилизации ситуации может стать появление новых, более заразных штаммов коронавируса.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭпидемияКоронавирусМосква
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