Ждать ли новых снегопадов в Центральной России сообщил синоптик
В Центральной России в ближайшие дни ожидается пасмурная погода с осадками, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
По его словам, возможно снег не растает до конца недели. Синоптик назвал такую погоду типичной для ноября.
Как отметил Вильфанд, в Центральной России наблюдается снежный покров высотой 8-10 сантиметров, в ряде районов - 13-14 сантиметров.
Как сообщалось, жителей столицы ждёт резкое понижение атмосферного давления, магнитные бури и недостаток кислорода в воздухе.
Метеорологи считают, что погодные изменения негативно повлияют на самочувствие москвичей. Причём от «погодной гипоксии» пострадают и метеозависимые, и полностью здоровые горожане.
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