Ждать ли новых снегопадов в Центральной России сообщил синоптик

Как отметил Вильфанд, в Центральной России наблюдается снежный покров высотой 8-10 сантиметров, в ряде районов - 13-14 сантиметров.

Как сообщалось, жителей столицы ждёт резкое понижение атмосферного давления, магнитные бури и недостаток кислорода в воздухе.

Метеорологи считают, что погодные изменения негативно повлияют на самочувствие москвичей. Причём от «погодной гипоксии» пострадают и метеозависимые, и полностью здоровые горожане.

