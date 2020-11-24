Ждать ли новых снегопадов в Центральной России сообщил синоптик

В Центральной России в ближайшие дни ожидается пасмурная погода с осадками, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

По его словам, возможно снег не растает до конца недели. Синоптик назвал такую погоду типичной для ноября.

В Москве впервые в этом году образовался снежный покров

Как отметил Вильфанд, в Центральной России наблюдается снежный покров высотой 8-10 сантиметров, в ряде районов - 13-14 сантиметров.

Как сообщалось, жителей столицы ждёт резкое понижение атмосферного давления, магнитные бури и недостаток кислорода в воздухе.

Метеорологи считают, что погодные изменения негативно повлияют на самочувствие москвичей. Причём от «погодной гипоксии» пострадают и метеозависимые, и полностью здоровые горожане.

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ФОТО: pixabay.com
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