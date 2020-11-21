В Москве впервые в этом году образовался снежный покров
21 ноября 202012:32
В Москве впервые с начала осени и наступления холодов сформировался снежный покров, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на метеобюро Москвы.
В субботу, в 9:00 метеорологи зафиксировали в районе ВДНХ высоту снежного одеяла в пять сантиметров.
Напомним, накануне вечером в столице прошел снег, местами метель. Небольшие осадки в виде снега могут выпасть в Москве днем в субботу, предупредили синоптики.
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21 ноября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru