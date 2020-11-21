В Москве впервые в этом году образовался снежный покров

В Москве впервые с начала осени и наступления холодов сформировался снежный покров, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на метеобюро Москвы.

Синоптики предупредили москвичей о снегопаде в выходные дни

В субботу, в 9:00 метеорологи зафиксировали в районе ВДНХ высоту снежного одеяла в пять сантиметров.

Напомним, накануне вечером в столице прошел снег, местами метель. Небольшие осадки в виде снега могут выпасть в Москве днем в субботу, предупредили синоптики.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ПогодаПогода В МосквеМоскваСнег
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры