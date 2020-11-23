Синоптики предрекли москвичам «погодную гипоксию»

Жителей столицы ждёт резкое понижение атмосферного давления, магнитные бури и недостаток кислорода в воздухе. Об этом предупреждают синоптики на сайте Гидрометцентра.

Метеорологи считают, что погодные изменения негативно повлияют на самочувствие москвичей. Причём от «погодной гипоксии» пострадают и метеозависимые, и полностью здоровые горожане.

Синоптики предупреждают о возможных приступах стенокардии и мигрени, скачках давления, психологическом дискомфорте. Кроме того, Гидромет сообщает, что влажность и изменения температуры могут повысить риск распространения вирусных инфекций. Метеорологи просят горожан избегать переохлаждения и следить за своим здоровьем.





