«Жара только растет!»: Черноморские курорты «поджарят» отдыхающих

«На черноморских курортах в выходные жара будет нарастать. В воскресенье и понедельник в степной части Кубани будет около 40-42 градусов, а на черноморском побережье - 32-34 градуса тепла, это еще не пик. В полдень можно сгореть, лучше принимать солнечные ванны в первой половине дня. На следующей неделе такая жара сохранится, но во второй половине недели ожидаются либо сухие грозы, либо кратковременные грозовые дожди», - сказал собеседник НСН.

На днях в регионах России были установлены 39 температурных рекордов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Например, в Анапе 30 июня воздух прогрелся до 33,5 градуса, что стало максимальным значением для этого дня за всю историю наблюдений, а в Туапсе столбики термометров поднялись до 33,9 градуса.

Ранее врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал НСН, что жара выше 25 градусов – это экстремальная ситуация для человеческого организма, пережить стресс лучше без физических нагрузок, а также без чая и кофе.

