«Жара только растет!»: Черноморские курорты «поджарят» отдыхающих
На пляжах черноморских курортов лучше не загорать в полдень, так как можно обгореть, температура воздуха достигнет 34 градусов тепла, сказал НСН Александр Шувалов.
На курортах Черного моря жара будет только нарастать, заявил НСН глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«На черноморских курортах в выходные жара будет нарастать. В воскресенье и понедельник в степной части Кубани будет около 40-42 градусов, а на черноморском побережье - 32-34 градуса тепла, это еще не пик. В полдень можно сгореть, лучше принимать солнечные ванны в первой половине дня. На следующей неделе такая жара сохранится, но во второй половине недели ожидаются либо сухие грозы, либо кратковременные грозовые дожди», - сказал собеседник НСН.
На днях в регионах России были установлены 39 температурных рекордов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Например, в Анапе 30 июня воздух прогрелся до 33,5 градуса, что стало максимальным значением для этого дня за всю историю наблюдений, а в Туапсе столбики термометров поднялись до 33,9 градуса.
Ранее врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал НСН, что жара выше 25 градусов – это экстремальная ситуация для человеческого организма, пережить стресс лучше без физических нагрузок, а также без чая и кофе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru