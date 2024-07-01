«Лениться и пить воду»: Врач рассказал, как пережить жару без стресса для организма
Андрей Кондрахин заявил НСН, что температура выше 25 градусов считается экстремальной с точки зрения физиологии.
Жара выше 25 градусов – это экстремальная ситуация для человеческого организма, пережить стресс лучше без физических нагрузок, а также без чая и кофе, заявил НСН врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
29 июня по всей России были побиты свыше 30 рекордов жары. В Москве, по оценке синоптика Евгения Тишковца, ожидается самое жаркое за 100 лет начало июля. Специалисты центра погоды «Фобос»сообщили, что в Москве 1 июля ожидается до +32 градусов, 2 июля до +33 градусов днем, также в столицу пришли «египетские» ночи (+23...+25 градусов).
«Такая погода не является комфортной для организма, физиологически более комфортна погода в диапазоне от 18 до 25 градусов. Вопрос не столько в температуре, сколько в кислороде, который насыщает воздух. Газы растягиваются при жаре, кислорода в воздухе становится не так много. Конечно, это тяжело для организма, это довольно экстремальная ситуация с точки зрения физиологии», - отметил он.
В связи с этим врач призвал по возможности отказаться от нагрузок, лениться в хорошем смысле слова, чтобы помочь организму пережить стресс.
«Чтобы минимизировать это влияние, надо понять, что наши мышцы выделяют тепло во время движения. Если мы мало двигаемся, медленно перемещаемся, стараемся это время провести спокойно в тени, мы получим комфортное состояние организма, потому что он будет стабилен. Любая нагрузка приведет к тому, что температура крови поднимется, организм будет испытывать дискомфорт. Поэтому советую лениться в хорошем смысле слова. Когда мы лежим, мы не создаем нагрузку на мышцы, сердце и легкие. Любая нагрузка – это опять тепло. Эти дни, если есть возможность, можно лениться», - объяснил собеседник НСН.
Также Кондрахин посоветовал в жару отказаться от кофе и чая, а пить только воду, но не слишком холодную.
«Второй важный момент – это вода, которая очень быстро испаряется. Во время жары мы теряем очень много воды, она должна всегда присутствовать, мы пьем ее маленькими глоточками каждые пять-семь минут. Если мы находимся в офисе, то используем кондиционер и отказываемся от кофе и чая. Пьем только воду, но при этом помним, что холодная вода плохо усваивается», - добавил врач.
Побледнение, потеря сознания и вялость речи являются признаками теплового удара, заявил ранее заслуженный спасатель России, замначальника «Мособлпожспаса» Сергей Щетинин «Радиоточке НСН».
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