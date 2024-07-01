«Лениться и пить воду»: Врач рассказал, как пережить жару без стресса для организма

Жара выше 25 градусов – это экстремальная ситуация для человеческого организма, пережить стресс лучше без физических нагрузок, а также без чая и кофе, заявил НСН врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

29 июня по всей России были побиты свыше 30 рекордов жары. В Москве, по оценке синоптика Евгения Тишковца, ожидается самое жаркое за 100 лет начало июля. Специалисты центра погоды «Фобос»сообщили, что в Москве 1 июля ожидается до +32 градусов, 2 июля до +33 градусов днем, также в столицу пришли «египетские» ночи (+23...+25 градусов).