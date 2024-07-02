Спрос на летние туры в Краснодарский край за год вырос в два раза
В этом году спрос на туры в Краснодарский край с заездами в течение летнего периода 2024 года вырос в два раза, передает издание «Ведомости Юг» со ссылкой на Российский союз туриндустрий (РСТ).
Отмечается, что средний чек на летние туры в Краснодарский край увеличился на 27% до 126 300 рублей. Средняя продолжительность поездки также выросла, достигнув девяти ночей. Большая часть туристов на Кубани планируют остановиться в трехзвездочных отелях.
При этом доля направления в общем объеме продаж по России уменьшилась на 21%.
Ранее стало известно, что порядка 32% россиян в течение последнего года совершили как минимум одну туристическую поездку по стране на автомобиле, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru