В среду, 29 мая, в столице ожидается аномальная жара — до 31 градуса. Как сообщается на сайте Гидрометцентра, также будет наблюдаться переменная облачность и ветер до 15 метров в секунду.

Если уже май балует жителей Центральной России такими сюрпризами, к жаркому лету лучше подготовиться заранее. Телеведущая, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева в эфире НСН рассказала, как облегчить себе жизнь в жаркую погоду.

«Первая рекомендация в жару — пить воду. И если в обычном режиме мы рекомендуем ежедневно пить до двух литров, то в жару количество потребления воды должно быть выше на один литр. И второе. Не забывайте, что мы живем в цивилизации. Выросшие дети должны поставить в домах своих пожилых родителей кондиционеры. Жара на улице или не жара, не важно. Немолодые родители будут находиться в комфортной температуре, прохладе, и им ничего грозить не будет», — посоветовала Малышева.