Жара и холод. Как пережить последнюю неделю весны
Эксперты предупредили НСН о переменчивом характере погоды летом 2019 года.
В среду, 29 мая, в столице ожидается аномальная жара — до 31 градуса. Как сообщается на сайте Гидрометцентра, также будет наблюдаться переменная облачность и ветер до 15 метров в секунду.
Если уже май балует жителей Центральной России такими сюрпризами, к жаркому лету лучше подготовиться заранее. Телеведущая, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева в эфире НСН рассказала, как облегчить себе жизнь в жаркую погоду.
«Первая рекомендация в жару — пить воду. И если в обычном режиме мы рекомендуем ежедневно пить до двух литров, то в жару количество потребления воды должно быть выше на один литр. И второе. Не забывайте, что мы живем в цивилизации. Выросшие дети должны поставить в домах своих пожилых родителей кондиционеры. Жара на улице или не жара, не важно. Немолодые родители будут находиться в комфортной температуре, прохладе, и им ничего грозить не будет», — посоветовала Малышева.
Однако лето обещает быть переменчивым, и высокий градус температуры воздуха будет сохраняться не всегда. Так, уже к ближайшим выходным москвичам пообещали похолодание. Об этом в эфире НСН рассказал исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктёв.
«В пятницу, 31 мая местами ожидаются дождь и гроза, ветер с порывами 12-17 м/с, температура ночная 15-17 градусов тепла, а днем будет +24-26. Дальше в субботу и воскресенье также температура примерно на этом уровне, также местами дожди и порывистый ветер. То есть конец недели ожидается более прохладным, чем начало недели», — рассказал ио главы Гидрометцентра.
Добавим, по предварительному прогнозу метеорологов лето 2019 года будет удивлять жителей России переменчивой погодой, которая временами будет превышать климатическую норму.
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