В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит брифинг на тему: «Погода летом 2019».

Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктёв рассказал НСН, что на смену аномальной жаре, которая пришла в столичный регион в начале недели, придет похолодание .

«В пятницу, 31 мая местами ожидаются дождь и гроза, ветер с порывами 12-17 м/с, температура ночная 15-17 градусов тепла, а днем будет +24-26. Дальше в субботу и воскресенье также температура примерно на этом уровне, также местами дожди и порывистый ветер. То есть конец недели ожидается более прохладным, чем начало недели», - сообщил Киктёв

Ранее исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктёв заявил НСН, что согласно среднему арифметическому прогнозов главных метеоцентров мира этим летом жителям России стоит готовиться к переменчивой погоде, которая временами будет превышать климатическую норму.

