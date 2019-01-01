Малышева рассказала россиянам, как справиться с жарой
Телеведущая, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева рассказала НСН, как пережить жару.
В Москве ожидaется до 32 грaдусов теплa нa следующей неделе. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.
В понедельник, 27 мaя, воздух прогреется до 21-23 грaдусов, осaдков не ожидaется. Во вторник, 28 мaя, темперaтурa поднимется до 27 грaдусов, a нa следующий день, в среду — до 30-32. Синоптики отмечaют, что жaркaя погодa в Москве и Подмосковье продержится до 30 мaя.
Телеведущая, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева в эфире НСН назвала основную проблему для человека в жаркие дни.
«Главная проблема в жару – это быстрое обезвоживание организма человека. Обезвоживание, то есть потеря жидкости, приводит к тому, что кровь сгущается. Сгустки крови - это тромбы. Поэтому в жару резко возрастают риски возникновения инфарктов и инсультов, особенно у людей, у которых есть проблемы с сердечно-сосудистой системой», - напомнила профессор.
Елена Малышева дала несколько рекомендаций, которые помогут пережить высокие температуры за окном.
«Первая рекомендация в жару – пить воду. И если в обычном режиме мы рекомендуем ежедневно пить до двух литров, то в жару количество потребления воды должно быть выше на один литр.
И второе. Не забывайте, что мы живем в цивилизации. Выросшие дети должны поставить в домах своих пожилых родителей кондиционеры. Тогда, жара на улице или не жара, не важно. Немолодые родители будут находиться в комфортной температуре, прохладе, и им ничего грозить не будет.
Кроме того, кондиционеры и прохлада нужны детям. Для них жара - тоже риски», - заявила телеведущая.
Елена Малышева также развенчала устойчивое мнение о том, что домашние кондиционеры или кондиционеры в машинах являются причиной частых простуд.
«От кондиционеров простудиться нельзя: в кондиционерах в домах и машинах сухой воздух. Для размножения микробов нужна влага. Это большое заблуждение, что в кондиционерах живут микробы. Без жидкости микробы высыхают и погибают. В кондиционерах микробы не живут. Точка», - сказала доктор медицинских наук.
Ранее автор книг о здоровом образе жизни, телеведущий Геннадий Малахов рассказал НСН, как без риска для здоровья перенести жару.
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