Малышева рассказала россиянам, как справиться с жарой

Елена Малышева дала несколько рекомендаций, которые помогут пережить высокие температуры за окном.

«Первая рекомендация в жару – пить воду. И если в обычном режиме мы рекомендуем ежедневно пить до двух литров, то в жару количество потребления воды должно быть выше на один литр.

И второе. Не забывайте, что мы живем в цивилизации. Выросшие дети должны поставить в домах своих пожилых родителей кондиционеры. Тогда, жара на улице или не жара, не важно. Немолодые родители будут находиться в комфортной температуре, прохладе, и им ничего грозить не будет.

Кроме того, кондиционеры и прохлада нужны детям. Для них жара - тоже риски», - заявила телеведущая.

Елена Малышева также развенчала устойчивое мнение о том, что домашние кондиционеры или кондиционеры в машинах являются причиной частых простуд.

«От кондиционеров простудиться нельзя: в кондиционерах в домах и машинах сухой воздух. Для размножения микробов нужна влага. Это большое заблуждение, что в кондиционерах живут микробы. Без жидкости микробы высыхают и погибают. В кондиционерах микробы не живут. Точка», - сказала доктор медицинских наук.

Ранее автор книг о здоровом образе жизни, телеведущий Геннадий Малахов рассказал НСН, как без риска для здоровья перенести жару.

