Гидрометцентр рассказал о погоде в России этим летом

Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктёв заявил НСН, что согласно среднему арифметическому прогнозов главных метеоцентров мира этим летом жителям России стоит готовиться к переменчивой погоде, которая временами будет превышать климатическую норму.

«На территории нашей страны большинство прогнозов сходится на том, что температуры будут выше климатической нормы на Востоке, Северо-востоке страны и на Европейской территории . в Центральных регионах, в Сибири прогноз, ну, скорее показывает области слабо-голубых цветов – это аномалия температур скорее со знаком минус. Это прогноз численный, мульти модельный , выпущенный автоматически. Нынешний год идет по температурному фону все-таки существенно ниже 2018 ив рекордсмены явно не годится. Летняя погода, конечно, достаточно неустойчивая и на территории нашей страны для этого време6ни характерно развитие конвективных процессов, то есть это дожди ливневые, 8шквалистые ветры. Они будут перемежаться с жаркой погодой. Но в целом по температурному фону будет около и выше нормы на территории страны в основном», - рассказал специалист.

Ранее телеведущая, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева в эфире НСН рассказала, как уберечь себя и близких в жаркую погоду.

