На прививку становись! Вакцинация от COVID-19 начнётся с Москвы

Настает решающий этап в борьбе с коронавирусом. С таким заявлением выступил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании, посвященном началу массовой вакцинации населения России от COVID-19. Чем лучше этот этап удастся пройти, тем скорее вернемся к нормальной обычной жизни и сможем без опасений общаться с нашими родными и близкими, сказал премьер. Он призвал губернаторов лично контролировать процесс, чтобы прививочная кампания была удобной и безопасной. Накануне начать «масштабную» вакцинацию распорядился президент Владимир Путин. «Масштабную» потому, что на «массовую» при нынешних темпах производства вакцины ее просто не хватит.

Быстрее всех оказались столичные власти. Электронная запись на вакцинацию от коронавируса открывается уже в субботу, 4 декабря, а с воскресенья стартует прививочная кампания, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По словам мэра, в столице создана вся технологическая и организационная цепочка: подготовлены склады, рефрижераторы и холодильные емкости для доставки вакцины. Оборудованы прививочные пункты, их персонал прошел специальное обучение.

Запись на вакцинацию от коронавируса в Москве будет доступна работникам образования, здравоохранения, городских социальных служб. Они должны быть старше 18 и младше 60 лет, не иметь хронических заболеваний, должны быть прикреплены к московской поликлинике, не делать прививок за 30 дней до вакцинации и не болеть ОРВИ за две недели или в момент вакцинации. На вакцинацию одного человека отводится примерно час, в том числе 15 минут на подготовку препарата и 30 минут - на медицинское наблюдение после прививки.

Такую спешку на всех этажах власти можно объяснить разве что желанием утереть нос Западу: мол, мы первые разработали, первые и начинаем вакцинацию. Между тем, заверения широкой аудитории в высокой эффективности и безопасности широко разрекламированной вакцины базируются лишь на декларативных заявлениях разработчиков и профильных чиновников. А вовсе не на открыто опубликованных детальных результатах каждого этапа исследований.

Единственным шагом в этом направлении стала публикация данных по результатам второй фазы клинических испытаний в авторитетном журнале Lancet. Однако они вызвали у зарубежных специалистов ряд вопросов, касающихся статистической достоверности.

После такой реакции вакцину оперативно зарегистрировали, третью фазу испытаний объявили «пострегистрационной», детали ее проведения сколько-нибудь подробно не афишируются. Вместо этого создается информационный шум по поводу высокой эффективности: 92, нет, уже 95%!

В это просто предлагается верить. А не вдаваться в детали.

