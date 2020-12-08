СМИ: США столкнутся с нехваткой вакцины Pfizer

Фармацевтическая компания Pfizer предупредила администрацию США о невозможности производства достаточных объемов вакцины от коронавируса для поставки, так как другие страны скупили большую часть запасов. Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на источники.

Отмечается, что недостаточное количество вакцин может плохо сказаться на соблюдении графика вакцинации и борьбе с коронавирусом в США.

Администрация США летом заключила с Pfizer и немецкой компанией BioNTech контракт на приобретение 600 миллионов доз вакцина на сумму 1,95 миллиарда долларов.