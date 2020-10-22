Зеленский готов испытать на себе украинскую вакцину от коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский готов принять участие в испытаниях вакцины от коронавируса, разработанной украинскими учёными.

Как сообщает УНИАН, украинский лидер назвал вакцину «уникальной». Зеленский сообщил, что исследователи работают над созданием препарата уже полгода и отметил, что доволен результатами проведённых испытаний.

Кроме того, президент Украины рассказал, что страна закупит подтверждённую вакцину у других государств, если они получат препарат раньше Украины. «Если у кого-то подтвержденная вакцина будет раньше, - мы будем закупать в любом случае, мы не будем ждать нашу, но затем добавим нашу», — сказал Зеленский.

Ранее Минздрав Украины сообщил, что не ведёт переговоров о покупке или получении российских вакцин от коронавируса. Также сообщалось, что Украина примерно через год может получить собственную вакцину от COVID-19.

