Зеленский готов испытать на себе украинскую вакцину от коронавируса
Президент Украины Владимир Зеленский готов принять участие в испытаниях вакцины от коронавируса, разработанной украинскими учёными.
Как сообщает УНИАН, украинский лидер назвал вакцину «уникальной». Зеленский сообщил, что исследователи работают над созданием препарата уже полгода и отметил, что доволен результатами проведённых испытаний.
Кроме того, президент Украины рассказал, что страна закупит подтверждённую вакцину у других государств, если они получат препарат раньше Украины. «Если у кого-то подтвержденная вакцина будет раньше, - мы будем закупать в любом случае, мы не будем ждать нашу, но затем добавим нашу», — сказал Зеленский.
Ранее Минздрав Украины сообщил, что не ведёт переговоров о покупке или получении российских вакцин от коронавируса. Также сообщалось, что Украина примерно через год может получить собственную вакцину от COVID-19.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,5 млн+15 971 / сут.
Умерли
25 242+290 / сут.
Выздоровели
1,1 млн+11 428 / сут.
- Зеленский готов испытать на себе украинскую вакцину от коронавируса
- «Собачникам» на карантине посоветовали оспаривать штрафы за выгул питомцев
- Житель Новгорода открыл стрельбу после просьбы надеть маску
- Пашинян: Турция уже отправила войска в Карабах
- В ЕС прокомментировали новые санкции против России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru