Украина может получить собственную вакцину от коронавируса примерно через год, пишут «Известия».

«Если все будет хорошо, а это очень сложный, тонкий и дорогостоящий процесс, то мы надеемся, что 9-12 месяцев нам хватит, чтобы получить уже вакцину», - приводятся в статье слова одного из разработчиков препарата, президента компании DiaPrep System Inc. Михаила Фаворова.

Партнером для производства вакцины может стать компания «ФармаК».

Ранее Минздрав Украины заявил, что не планирует закупать российскую вакцину от коронавируса. Ведомство отметило, что применение лекарственных средств на Украине разрешено только после государственной регистрации препаратов. По сообщению украинского Минздрава, заявлений о государственной регистрации российской вакцины в установленном порядке не поступало.

Также в украинском ведомстве подчеркнули, что, по его данным, российская вакцина не зарегистрирована в США, Канаде, Австралии, Швейцарии, Японии или Евросоюзе, что делает невозможным закупку и использование на Украине.

