Украина не собирается покупать российскую вакцину от COVID-19

Минздрав Украины не ведёт переговоров о покупке или получении российских вакцин от коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что применение лекарственных средств на Украине разрешено только после государственной регистрации препаратов. По сообщению украинского Минздрава, заявлений о государственной регистрации российской вакцины в установленном порядке не поступало.

Также в украинском ведомстве подчеркнули, что, по его данным, российская вакцина не зарегистрирована в США, Канаде, Австралии, Швейцарии, Японии или Евросоюзе, что делает невозможным закупку и использование на Украине.

Ведомство отметило, что предположения о возможных переговорах по закупке вакцин российского производства «не имеют под собой никаких оснований на законодательном уровне».

Ранее президент России Владимир Путин не исключил поставки российской вакцины от коронавируса на Украину при условии официального запроса от Киева. В свою очередь, украинский лидер Владимир Зеленский посоветовал ждать «настоящий препарат» из Евросоюза.

Позже министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что допускает возможность закупки российской вакцины в случае, если ВОЗ её одобрит.

