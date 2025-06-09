«Во-первых, данные о возрастном составе камер нигде не публиковались, они есть только у МВД. НАС оперирует непроверенными предположениями. Во-вторых, сейчас в России используются камеры, которые фиксируют нарушения на основании видеоаналитики, то есть камера обозревает определенный участок дороги и фиксирует нарушения только на нем. За его пределами камера не может обнаружить нарушителя. В-третьих, после того, как данные начали поступать напрямую к МВД, все сомнения в соответствии с законом трактуются в пользу водителя. Соответственно, время сомнительных штрафов от частников ушло. Но даже это не привело к тому, что количество штрафов уменьшилось, напротив, оно растет. Например, в 2024 году прирост составил 20 млн штрафов. Так что заявления НАС беспочвенны», – сказал Шкуматов.

Вместе с тем собеседник НСН отметил, что часть камер были отключены в связи с ужесточением требований к их размещению.

«К тому же с сентября 2024 года вступили в силу жесткие требования к размещению камер. Часть из них, которые не соответствовали этим критериям, были отключены. И это правильно, потому что камера не может собирать данные в нарушение федерального закона. Кроме того, есть камеры, фиксирующие конкретные типы нарушений, ничего плохого в этом нет. Не думаю, что государство может позволить себе выкинуть их и закупить новые. Что касается поверки камер, она выполняется каждые два года. Мы следим за камерами и в Москве, и в других регионах. Мелкие огрехи, конечно, есть и будут (и это нормально), но серьезных проблем нет», – добавил он.

В заключение Шкуматов констатировал постепенное исчезновение камер-треног.

«К сожалению, такие камеры пока еще ставят, но их становится все меньше. Их не обновляют и не меняют, когда камера отслужила свой срок. Это естественный процесс», – подытожил собеседник НСН.

Ранее группа из 97 депутатов Госдумы направила запрос в Конституционный суд, призвав проверить обоснованность повышения штрафов за нарушение ПДД для автомобилистов.

