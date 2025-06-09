Заявления об устаревании камер ГИБДД назвали необоснованными
Работу камер фотовидеофиксации в России можно назвать удовлетворительной, мелких огрехов не избежать, но серьезных проблем нет, сказал НСН Петр Шкуматов.
Заявления о том, что камеры фотовидеофиксации в России устарели и работают неэффективно, лишены оснований – данные о возрасте камер нигде официально не опубликованы, а их работу можно оценить как удовлетворительную. Об этом НСН заявил член общественного совета ГУ МВД, руководитель группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.
Около 30% действующих на российских дорогах комплексов фотовидеофиксации относятся к устаревшим и неэффективным типам устройств: половина эксплуатируется 5-7 лет, половина – больше 7 лет, говорится в обращении письма Национального автомобильного союза (НАС) к премьер-министру России Михаилу Мишустину. Утверждается, что фиксируются в основном превышение скорости и нарушение разметки на дорогах, но не фиксируются непристегнутые ремни, использование телефона, проходы пешеходов в неположенном месте. По словам Шкуматова, утверждения НАС лишены оснований.
«Во-первых, данные о возрастном составе камер нигде не публиковались, они есть только у МВД. НАС оперирует непроверенными предположениями. Во-вторых, сейчас в России используются камеры, которые фиксируют нарушения на основании видеоаналитики, то есть камера обозревает определенный участок дороги и фиксирует нарушения только на нем. За его пределами камера не может обнаружить нарушителя. В-третьих, после того, как данные начали поступать напрямую к МВД, все сомнения в соответствии с законом трактуются в пользу водителя. Соответственно, время сомнительных штрафов от частников ушло. Но даже это не привело к тому, что количество штрафов уменьшилось, напротив, оно растет. Например, в 2024 году прирост составил 20 млн штрафов. Так что заявления НАС беспочвенны», – сказал Шкуматов.
Вместе с тем собеседник НСН отметил, что часть камер были отключены в связи с ужесточением требований к их размещению.
«К тому же с сентября 2024 года вступили в силу жесткие требования к размещению камер. Часть из них, которые не соответствовали этим критериям, были отключены. И это правильно, потому что камера не может собирать данные в нарушение федерального закона. Кроме того, есть камеры, фиксирующие конкретные типы нарушений, ничего плохого в этом нет. Не думаю, что государство может позволить себе выкинуть их и закупить новые. Что касается поверки камер, она выполняется каждые два года. Мы следим за камерами и в Москве, и в других регионах. Мелкие огрехи, конечно, есть и будут (и это нормально), но серьезных проблем нет», – добавил он.
В заключение Шкуматов констатировал постепенное исчезновение камер-треног.
«К сожалению, такие камеры пока еще ставят, но их становится все меньше. Их не обновляют и не меняют, когда камера отслужила свой срок. Это естественный процесс», – подытожил собеседник НСН.
Ранее группа из 97 депутатов Госдумы направила запрос в Конституционный суд, призвав проверить обоснованность повышения штрафов за нарушение ПДД для автомобилистов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Российские войска нанесли массированный удар по аэродрому ВСУ в Дубно
- Депутат Журавлев высказался о сносе памятника Ленину в Киргизии
- Песков: Присутствие РФ в Африке развивается по нарастающей
- Экс-глава СТС предположил, когда кинобизнес в РФ станет независимым от госбюджета
- Отец Маска назвал Путина впечатляющим человеком
- СМИ: Задержанных за похищение блогера Щепихина отпустили под подписку о невыезде
- В столичном регионе предотвратили диверсии на одном из предприятий ОПК
- Объявлен актер на роль министра магии в новом «Гарри Поттере»
- Шадаев: Презентация национального мессенджера пройдет летом 2025 года
- ФСБ пресекла вывоз на Украину комплектующих для Ми-8 и Ми-17
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru