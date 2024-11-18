«Кнут и пряник»: Автовладельцы оценили повышение штрафов за нарушение ПДД
Властям необходимо было пересмотреть ситуацию с уплатой штрафов за нарушение ПДД, так как только половина суммы за нарушение шла в бюджет, что не позволяло повысить собираемость штрафов, заявил НСН Сергей Канаев.
Увеличение штрафов за нарушение ПДД – правильная политика для достижения практически 100% собираемости штрафов, однако для обеспечения безопасности дорожного движения необходимо также заняться установкой предупреждений о наличии камер. Об этом в беседе с НСН заявил директор Национального общественного центра безопасности движения, руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.
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«Вряд ли это кого-то будет останавливать, тем более что 90% штрафов автовладельцы получают неумышленно. Тут другая история. На сегодняшний момент, мне кажется абсолютно правильным повышение штрафов за езду в состоянии алкогольного опьянения. Штрафы за это во многих странах намного больше. Я бы сказал, что здесь достигнут баланс. Как увеличить собираемость штрафов, если только половина суммы идет в бюджет? Поэтому здесь надо было пересмотреть эту ситуацию, чтобы все-таки уравнять это, особенно там, где идет речь о скоростном режиме, ремне безопасности. По сути, это нормальная организация государственного управления по собираемости штрафов. Что касается оплаты штрафов, то здесь, мне кажется, это такая практика кнута и пряника. С одной стороны, увеличивается штраф, с другой стороны, срок оплаты по ним растет. То есть это все делается для того, чтобы штрафы собирались как можно в большем количестве. Чтобы собираемость штрафа подходила к 100%. И эта история абсолютно правильная. Это как раз больше влияет на безопасность дорожного движения, когда действительно защищают людей, которые соблюдают правила дорожного движения», - отметил он.
По его словам, еще одна важная вещь, которую необходимо сделать в этой связи, это установка предупреждений о наличии камеры на том или ином участке дороги.
«Теперь надо уделить больше внимания тому, чтобы люди, которые устанавливают камеры фотовидеофиксации, четко обозначали, что здесь стоит камера слежения. Потому что Москва отстояла, что теперь такие обозначения можно устанавливать только на въезде в города. Людям очень сложно ориентироваться, тем более тем, которые просто проезжают или приезжают на время. Потому что до сих пор во многих регионах власти настроены на то, чтобы собирать больше штрафов и не озабочены безопасностью дорожного движения. У нас даже сегодня есть камеры на треноге, которые уже несколько раз признавались незаконными. Тем не менее их устанавливают. Этот режим может действовать только в каких-то исключительных случаях, допустим, на участке, где ведутся ремонтные работы. Сейчас, допустим, многие регионы устанавливают дроновые камеры слежения: Татарстан, Краснодар, Ставропольский край», - подытожил он.
Согласно новым поправкам, штраф за непристёгнутый ремень безопасности повысят с 1000 до 1500 рублей, за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения - с 30 тысяч до 45 тысяч рублей. За превышение скорости диапазон штрафов изменится с 500–5000 рублей до 750–7500 рублей. Также предлагается изменить условия оплаты штрафов. Водители смогут уплачивать 75% штрафа в течение 30 дней, а не 50% за 20 дней, как это действует сейчас.
Ранее руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль в разговоре с НСН заявил, что муляжи дорожных камер не улучшают ситуацию с безопасностью на дорогах, фиксировать нарушения нужно с помощью регистраторов водителей.
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