«Кнут и пряник»: Автовладельцы оценили повышение штрафов за нарушение ПДД

«Теперь надо уделить больше внимания тому, чтобы люди, которые устанавливают камеры фотовидеофиксации, четко обозначали, что здесь стоит камера слежения. Потому что Москва отстояла, что теперь такие обозначения можно устанавливать только на въезде в города. Людям очень сложно ориентироваться, тем более тем, которые просто проезжают или приезжают на время. Потому что до сих пор во многих регионах власти настроены на то, чтобы собирать больше штрафов и не озабочены безопасностью дорожного движения. У нас даже сегодня есть камеры на треноге, которые уже несколько раз признавались незаконными. Тем не менее их устанавливают. Этот режим может действовать только в каких-то исключительных случаях, допустим, на участке, где ведутся ремонтные работы. Сейчас, допустим, многие регионы устанавливают дроновые камеры слежения: Татарстан, Краснодар, Ставропольский край», - подытожил он.

Согласно новым поправкам, штраф за непристёгнутый ремень безопасности повысят с 1000 до 1500 рублей, за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения - с 30 тысяч до 45 тысяч рублей. За превышение скорости диапазон штрафов изменится с 500–5000 рублей до 750–7500 рублей. Также предлагается изменить условия оплаты штрафов. Водители смогут уплачивать 75% штрафа в течение 30 дней, а не 50% за 20 дней, как это действует сейчас.

Ранее руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль в разговоре с НСН заявил, что муляжи дорожных камер не улучшают ситуацию с безопасностью на дорогах, фиксировать нарушения нужно с помощью регистраторов водителей.

