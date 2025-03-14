«Нарушает Конституцию»: Депутаты оспорили повышение штрафов за нарушение ПДД

Также в документе приводится позиция Минюста по этому вопросу. Отмечается, что повышение штрафов само по себе не способствует снижению числа нарушений. Более того, если штрафы будут завышенными, это приведет к невозможности исполнить наказание.

Важный довод парламентариев заключается в том, что аварийность на российских дорогах падает. Так, в 2007 году было зарегистрировано 233 809 ДТП, а в 2024 - 132 037.

Также законодатели опасаются, что повышенные штрафы будут способствовать процветанию коррупции на дорогах, так как в таком случае автомобилистам и недобросовестным представителям ГИБДД будет выгоднее оплатить штраф «по серой схеме».

ЗА СКОРОСТЬ, РЕМЕНЬ И АЛКОГОЛЬ

Президент России Владимир Путин в конце декабря подписал закон об ужесточении ответственности в виде штрафов за нарушение правил дорожного движения. Изменения внесены в Кодекс об административных правонарушениях. Поправки ранее были приняты Госдумой и одобрены Советом Федерации.

Так, штрафы за превышение разрешенной скорости движения увеличены с 500 –5000 до 750 – 7500 рублей. Проезд на красный сигнал светофора теперь обойдется нарушителю в 1125 – 1500 рублей, вместо 500 – 1000 рублей. Денежное наказание за управление транспортным средством в нетрезвом виде или за передачу права на управление увеличено с 30 тысяч до 45 тысяч рублей.

Также повышены штрафы за выезд на встречную полосу, непристегнутый ремень безопасности, отказ от медицинского освидетельствования, за несоблюдение требований дорожных знаков или разметки. Также ужесточена ответственность за причинение легкого или среднего вреда здоровью в ДТП.

Размер скидки, которой водитель может воспользоваться при оплате штрафа за некоторые нарушения, сокращен вдвое – с 50% до 25%. При этом срок льготной оплаты увеличен с 20 до 30 календарных дней. С учетом этого в среднем штрафы были увеличены в 2-2,5 раза.

ИНФЛЯЦИЯ ИЛИ БЕЗОПАСНОСТЬ

Повышение штрафов для российских водителей обусловлено накопленной за несколько лет инфляцией, некоторые штрафы не меняли с 2007 года, заявил член общественного совета ГУ МВД, руководитель группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов в беседе с НСН.