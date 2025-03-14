«Нарушает Конституцию»: Депутаты оспорили повышение штрафов за нарушение ПДД
Группа из 97 депутатов направила запрос в Конституционный суд, призвав проверить обоснованность повышения штрафов за нарушение ПДД. Они уверены, что в начале года штрафы были увеличены без каких-либо оснований.
Группа из 97 депутатов Госдумы направила запрос в Конституционный суд, призвав проверить обоснованность повышения штрафов за нарушение ПДД для автомобилистов. Суд пока не зарегистрировал запрос, но формальные требования были соблюдены – для подачи такого заявления требуется не менее 90 подписей.
Свои подписи поставили 57 депутатов от КПРФ, 28 от «Справедливой России», 10 от ЛДПР, а также по одному представителю от «Новых людей» и независимых парламентариев. Так, представлять интересы заявителей в суде будут депутаты Юрий Синельщиков, Дмитрий Гусев и Иван Сухарев, пишут «Ведомости».
КОНСТИТУЦИЯ, АВАРИЙНОСТЬ И КОРРУПЦИЯ
Парламентарии уверены, что повышение штрафов, которое состоялось 1 января 2025 года, нарушает Конституцию. В заявлении указывается, что меры административной ответственности не могут быть установлены произвольно, для повышения штрафов необходимы объективные причины, а также анализ динамики правонарушений. Проще говоря, депутаты уверяют, что для повышения штрафов не было никаких оснований.
Также в документе приводится позиция Минюста по этому вопросу. Отмечается, что повышение штрафов само по себе не способствует снижению числа нарушений. Более того, если штрафы будут завышенными, это приведет к невозможности исполнить наказание.
Важный довод парламентариев заключается в том, что аварийность на российских дорогах падает. Так, в 2007 году было зарегистрировано 233 809 ДТП, а в 2024 - 132 037.
Также законодатели опасаются, что повышенные штрафы будут способствовать процветанию коррупции на дорогах, так как в таком случае автомобилистам и недобросовестным представителям ГИБДД будет выгоднее оплатить штраф «по серой схеме».
ЗА СКОРОСТЬ, РЕМЕНЬ И АЛКОГОЛЬ
Президент России Владимир Путин в конце декабря подписал закон об ужесточении ответственности в виде штрафов за нарушение правил дорожного движения. Изменения внесены в Кодекс об административных правонарушениях. Поправки ранее были приняты Госдумой и одобрены Советом Федерации.
Так, штрафы за превышение разрешенной скорости движения увеличены с 500 –5000 до 750 – 7500 рублей. Проезд на красный сигнал светофора теперь обойдется нарушителю в 1125 – 1500 рублей, вместо 500 – 1000 рублей. Денежное наказание за управление транспортным средством в нетрезвом виде или за передачу права на управление увеличено с 30 тысяч до 45 тысяч рублей.
Также повышены штрафы за выезд на встречную полосу, непристегнутый ремень безопасности, отказ от медицинского освидетельствования, за несоблюдение требований дорожных знаков или разметки. Также ужесточена ответственность за причинение легкого или среднего вреда здоровью в ДТП.
Размер скидки, которой водитель может воспользоваться при оплате штрафа за некоторые нарушения, сокращен вдвое – с 50% до 25%. При этом срок льготной оплаты увеличен с 20 до 30 календарных дней. С учетом этого в среднем штрафы были увеличены в 2-2,5 раза.
ИНФЛЯЦИЯ ИЛИ БЕЗОПАСНОСТЬ
Повышение штрафов для российских водителей обусловлено накопленной за несколько лет инфляцией, некоторые штрафы не меняли с 2007 года, заявил член общественного совета ГУ МВД, руководитель группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов в беседе с НСН.
«На самом деле речь идет о корректировке штрафов на уровень инфляции. Потому что все-таки мы очень долгое время не наблюдали этого, штрафы за превышение скорости вообще не повышались с 2007 года. С той поры многое изменилось, деньги стали другими. Поэтому не стоит говорить о том, что цель этого увеличения – повышение дисциплины водителей, безопасности на дорогах. Скорее, это именно техническая вещь, которая имеет отношение к накопленной инфляции», - объяснил он.
При этом Шкуматов подчеркнул, что на коррупционные моменты повышение штрафов никак не повлияет, так как с камерой не договоришься.
«У нас более 90% штрафов выписывается камерами, с камерой не договоришься. Штраф просто приходит на почту, его можно оплатить или обжаловать. Поэтому на коррупционные моменты корректировка штрафов никак не повлияет», - заключил он.
Увеличение штрафов за нарушение ПДД – правильная политика для достижения практически 100% собираемости штрафов, однако для обеспечения безопасности дорожного движения необходимо также заняться установкой предупреждений о наличии камер. Об этом в беседе с НСН заявил директор Национального общественного центра безопасности движения, руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.
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