«Европа как раз в беде, потому что США действительно участвуют в конфликте на Украине», — ответил один из европейцев.

Другой считает, что США хочет ослабить Европу, чтобы страны ЕС не отказались от американских газа и нефти.

«Америка не будет участвовать в конфликте на Украине напрямую, она только хочет, чтобы Европа действовала против России и стала слабой, в результате чего не смогла бы отказаться от американской нефти и газа», — считает другой комментатор.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал Евросоюз 51 штатом США на фоне удаления сообщения председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о потерях ВСУ.



