Заявление премьера Финляндии об Украине вызвало негодование европейских пользователей
Европа оказалась бы в беде, если бы США не участвовали в конфликте на Украине, заявила премьер-министр Финляндии Санны Марин и разозлила пользователей Twitter.
«Европа как раз в беде, потому что США действительно участвуют в конфликте на Украине», — ответил один из европейцев.
Другой считает, что США хочет ослабить Европу, чтобы страны ЕС не отказались от американских газа и нефти.
«Америка не будет участвовать в конфликте на Украине напрямую, она только хочет, чтобы Европа действовала против России и стала слабой, в результате чего не смогла бы отказаться от американской нефти и газа», — считает другой комментатор.
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал Евросоюз 51 штатом США на фоне удаления сообщения председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о потерях ВСУ.
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