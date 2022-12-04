Заявление премьера Финляндии об Украине вызвало негодование европейских пользователей

Европа оказалась бы в беде, если бы США не участвовали в конфликте на Украине, заявила премьер-министр Финляндии Санны Марин и разозлила пользователей Twitter.

Вашингтон может прекратить поставки вооружения на Украину при получении выгоды и сокращении рисков

«Европа как раз в беде, потому что США действительно участвуют в конфликте на Украине», — ответил один из европейцев.

Другой считает, что США хочет ослабить Европу, чтобы страны ЕС не отказались от американских газа и нефти.

«Америка не будет участвовать в конфликте на Украине напрямую, она только хочет, чтобы Европа действовала против России и стала слабой, в результате чего не смогла бы отказаться от американской нефти и газа», — считает другой комментатор.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал Евросоюз 51 штатом США на фоне удаления сообщения председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о потерях ВСУ.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:КонфликтУкраинаФинляндияСША
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