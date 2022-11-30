Медведев назвал Евросоюз 51-м штатом США
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал Евросоюз 51 штатом США на фоне удаления сообщения председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о потерях ВСУ.
По его мнению, главе ЕК «прилетело по голове из вашингтонского обкома».
«Сообщение потерли и отредактировали. Прилетело, похоже, больно. Выглядит крайне унизительно. Нет никакого ЕС, есть штат номер 51», - написал Медведев на своей странице во «ВКонтакте».
Ранее Урсула фон дер Ляйен опубликовала сообщение о том, что погибли более 20 тысяч мирных жителей и 100 тысяч военных Украины. Позднее абзац о числе погибших и раненых был полностью удален, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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