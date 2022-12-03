Вашингтон может прекратить поставки вооружения на Украину при получении выгоды и сокращении рисков
Если риски эскалации конфликта на Украине начнут перевешивать внутренние интересы США, Вашингтон может прекратить поставки оружия Киеву, пишет обозреватель журнала The American Conservative Патрик Бьюкенен.
«Мы, американцы, учитывая наш незаменимый вклад в военные действия Украины, имеем право сообщить Киеву, что риски дальнейших боевых действий превышают любую потенциальную выгоду для нас», - цитирует публикацию RT.
Автор считает, что «великие державы» не могут уступать «меньшим державам», которые могут втянуть Вашингтон в военные конфликты, и чьи интересы не связаны с США.
При этом Бьюкенен считает, что демократы, прежде, чем в январе республикацы начнут контролировать палату представителей, по просьбе президента США Джо Байдена выделят армии Украины еще $38 млрд.
Ранее американские власти заключили контракт на 1,2 млрд долларов с компанией Raytheon на закупку для Украины систем противовоздушной обороны NASAMS, сообщает Министерство обороны США.
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