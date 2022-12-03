Вашингтон может прекратить поставки вооружения на Украину при получении выгоды и сокращении рисков

«Мы, американцы, учитывая наш незаменимый вклад в военные действия Украины, имеем право сообщить Киеву, что риски дальнейших боевых действий превышают любую потенциальную выгоду для нас», - цитирует публикацию RT.

Автор считает, что «великие державы» не могут уступать «меньшим державам», которые могут втянуть Вашингтон в военные конфликты, и чьи интересы не связаны с США.

При этом Бьюкенен считает, что демократы, прежде, чем в январе республикацы начнут контролировать палату представителей, по просьбе президента США Джо Байдена выделят армии Украины еще $38 млрд.

Ранее американские власти заключили контракт на 1,2 млрд долларов с компанией Raytheon на закупку для Украины систем противовоздушной обороны NASAMS, сообщает Министерство обороны США.









