Вирусолог усомнился в спасении миллионов жизней россиян от COVID-19
Без принятия ограничительных мер жертвами коронавируса только в России могли бы стать до 4 млн человек. Но специалисты считают, что эта цифра несколько преувеличена.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко высказал мнение, что если бы в стране не вводились ограничительные меры, то число жертв коронавируса могло исчисляться миллионами. Журналисты «Интерфакса» поинтересовались, насколько данные одного из исследований о том, что в стране могло погибнуть 4 млн человек, верны. Министр отметил, что «это были бы сопоставимые цифры. Такие объемы прогнозировали многие страны».
Вирусолог, глава отделения микробиологии латентных инфекций Института им. Гамалеи Виктор Зуев в беседе с НСН заявил, что не согласен с выводами министра.
«Я думаю, несколько преувеличены эти цифры. Миллионы это слишком [много]. Думаю, что меньше было бы», - пояснил Зуев.
Он также призвал не «копаться» в словах министра и предположениях о возможных жертвах.
«Смысл заявления министра в том, что те меры, которые были предприняты, оказались чрезвычайно эффективными. Не надо сейчас копаться сколько - это бессмысленно. Нужно просто сделать вывод из его слов, что это оказалось настолько эффективным, что это отметила ВОЗ и, у нас хватило возможности оказать помощь другим странам», - считает вирусолог.
Ранее НСН сообщала, что вице-премьер Татьяна Голикова назвала начало эпидемии в стране «страшным» периодом.
«Эти полтора месяца были самыми эмоционально... ну я бы даже употребила слово «страшными». Страшными, потому что в очень короткий период времени уместилось большое количество событий», — сказала вице-премьер.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru