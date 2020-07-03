Вирусолог усомнился в спасении миллионов жизней россиян от COVID-19

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко высказал мнение, что если бы в стране не вводились ограничительные меры, то число жертв коронавируса могло исчисляться миллионами. Журналисты «Интерфакса» поинтересовались, насколько данные одного из исследований о том, что в стране могло погибнуть 4 млн человек, верны. Министр отметил, что «это были бы сопоставимые цифры. Такие объемы прогнозировали многие страны».

Вирусолог, глава отделения микробиологии латентных инфекций Института им. Гамалеи Виктор Зуев в беседе с НСН заявил, что не согласен с выводами министра.

«Я думаю, несколько преувеличены эти цифры. Миллионы это слишком [много]. Думаю, что меньше было бы», - пояснил Зуев.