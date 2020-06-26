Ученые разошлись во мнениях о сроках второй волны коронавируса в России

«Я очень внимательно отношусь ко мнению своего коллеги, но я не знаю, какие у нас сейчас связи с Китаем в условиях пандемии. Но думаю, что они не такие активные, какими они были до того. Так что мне кажется, что через две недели - это рановато. Думаю, что вторая волна должна прийти осенью, как приходит грипп по осени», - отметил он.

При этом ранее Виктор Зуев заявил, что второй волной COVID-19 ошибочно называют увеличение числа бессимптомников. Тогда внешне здоровый человек становится распространителем инфекции.

