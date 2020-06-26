Ученые разошлись во мнениях о сроках второй волны коронавируса в России
Глава отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи заявил НСН, что закрытые границы с Китаем отодвинут очередной всплеск заболеваемости COVID-19.
Вирусолог Михаил Щелканов предупредил о второй волне COVID-19 в нашей стране. В интервью Ura.ru он отметил, что вслед за подъёмом заболеваемости в Европе, в крупных транспортных городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Владивостоке — также может произойти рост заболеваемости. Наступить вторая волна коронавируса, по мнению ученого, может уже через две недели.
Глава отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев пояснил НСН, что закрытые границы помогут избежать нового всплеска заболеваемости.
«Я очень внимательно отношусь ко мнению своего коллеги, но я не знаю, какие у нас сейчас связи с Китаем в условиях пандемии. Но думаю, что они не такие активные, какими они были до того. Так что мне кажется, что через две недели - это рановато. Думаю, что вторая волна должна прийти осенью, как приходит грипп по осени», - отметил он.
При этом ранее Виктор Зуев заявил, что второй волной COVID-19 ошибочно называют увеличение числа бессимптомников. Тогда внешне здоровый человек становится распространителем инфекции.
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