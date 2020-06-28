Голикова рассказала о самом «страшном» периоде пандемии COVID-19

«Эти полтора месяца были самыми эмоционально... ну я бы даже употребила слово «страшными». Страшными, потому что в очень короткий период времени уместилось большое количество событий», — сказала вице-премьер.

Голикова рассказала, что вместе с коллегами «эмоционально переживали» прошедшие события.

«Одновременно делалось очень много дел, которые нужно было успеть, потому что если бы мы их не успевали делать, то тогда мы бы себе этого не простили», — цитирует Голикову РИА Новости.

Ранее Татьяна Голикова сообщила, что пик заболеваемости коронавирусом в России пришёлся на 11 мая.

Напомним, глава отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев пояснил НСН, что закрытые границы помогут избежать нового всплеска заболеваемости.

«Я очень внимательно отношусь ко мнению своего коллеги, но я не знаю, какие у нас сейчас связи с Китаем в условиях пандемии. Но думаю, что они не такие активные, какими они были до того. Так что мне кажется, что через две недели - это рановато. Думаю, что вторая волна должна прийти осенью, как приходит грипп по осени», - отметил он.

