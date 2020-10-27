Завотделением в ростовском ковидном госпитале отказывал в приеме тяжелым больным
Заведующий реанимационным отделением Борис Розин в ковидном госпитале городской больницы № 20 Ростова-на-Дону отказывал в приеме больным, передает ТАСС слова замглавы администрации Ростова-на-Дону Елены Кожуховой.
Неделю назад в ростовских СМИ сообщалось о массовой гибели больных на ИВЛ из-за отсутствия кислорода в ковидном госпитале городской больницы №20. Речь шла о смерти как минимум 13 человек. Минздрав РФ поручил проверить эти факты. При этом власти города опровергали проблемы с поставками кислорода в больницу.
По словам Кожуховой, после проверки Розин ушел на больничный, а сейчас находится в отпуске. При этом врач продолжал посещать отделение, не регистрируясь в соответствующих журналах, нарушая этим технику безопасности и должностные инструкции.
Врач-реаниматолог ростовской больницы №20 Артур Топоров, дежуривший ночью 12 октября, рассказал в эфире НСН, что из-за отключения кислорода умерли пять человек на ИВЛ.
Ранее сообщалось, что главный врач городской больницы №20 Ростова-на-Дону Юрий Дронов сам скончался от коронавируса.
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