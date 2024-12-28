«Зависть и триггер»: Подведение итогов года блогеров в соцсетях провоцирует россиян
Лучше всего делиться в соцсетях общими темами, например, творческими событиями, которые произошли в жизни за год, отметил в эфире НСН психолог Павел Жавнеров.
Когда блогеры подводят итоги года и рассказывают на широкую аудиторию о своих материальных покупках, то большая часть их подписчиков начинает чувствовать себя недостаточно состоятельными, в результате чего появляется зависть, рассказал психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров в разговоре с НСН.
«Здесь ты очень легко можешь поделиться тем, как ты пытался привести себя в форму, как ты хотел добиться какой-нибудь премии или где-то выступить, а может быть ты хотел куда-то попасть, где-то провести время, с кем-то познакомиться. Это все вещи социального значения, они приемлемы. Но если человек говорит, что хотел, например, купить себе машину, какой-нибудь Porsche Cayenne, и купил, показывая это, то здесь вопрос финансов людей очень сильно триггерит. И они, скорее, не будут радоваться за тебя, а будут завидовать, потому что это вопрос, который интересует многих. То есть, в вопросе, допустим, машины, автомобиля или чего-то купленного за деньги, чего хочется купить другим людям, люди будут чувствовать себя недостаточно хорошими и в результате появится зависть», - сказал Жавнеров.
Он отметил, что лучше всего делиться в соцсетях общими темами, например, творческими событиями в жизни.
«А другие аспекты, например, в плане отношений, появились новые отношения или с кем-то поженились, расписались, завели ребенка или забеременели, это как будто бы слишком уже личные вещи, которые тоже являются спорными моментами, стоит ли о них рассказывать или делиться результатами в этом. Но общими вещами среднего уровня –недостаточно интимная тема и при этом недостаточно общая триггерная тема – делиться очень хорошо, особенно если они относятся к области творчества человека. Если он писатель, что он написал, например, новую книгу, или что он заключил с кем-то договор о выпуске новой книги, взял в продюсирование кого-то. А когда мы говорим о результатах, которые касаются большего количества людей, которые бы тоже хотели этих же результатов, то в итоге мы можем спровоцировать у них негативную реакцию зависти», - добавил собеседник НСН.
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