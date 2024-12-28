«Зависть и триггер»: Подведение итогов года блогеров в соцсетях провоцирует россиян

Он отметил, что лучше всего делиться в соцсетях общими темами, например, творческими событиями в жизни.

«А другие аспекты, например, в плане отношений, появились новые отношения или с кем-то поженились, расписались, завели ребенка или забеременели, это как будто бы слишком уже личные вещи, которые тоже являются спорными моментами, стоит ли о них рассказывать или делиться результатами в этом. Но общими вещами среднего уровня –недостаточно интимная тема и при этом недостаточно общая триггерная тема – делиться очень хорошо, особенно если они относятся к области творчества человека. Если он писатель, что он написал, например, новую книгу, или что он заключил с кем-то договор о выпуске новой книги, взял в продюсирование кого-то. А когда мы говорим о результатах, которые касаются большего количества людей, которые бы тоже хотели этих же результатов, то в итоге мы можем спровоцировать у них негативную реакцию зависти», - добавил собеседник НСН.

Ранее психолог Лариса Овчаренко рассказала, что в создании новогоднего настроения могут помочь зимние виды спорта или подарок самому себе. Она отметила, что взрослым бывает сложно радоваться празднику из-за жизненных обстоятельств, передает «Радиоточка НСН».

