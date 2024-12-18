Психолог объяснила, как создать себе новогоднее настроение

По ее словам, взрослым бывает сложно радоваться празднику из-за жизненных обстоятельств.

«Взрослая жизнь засасывает. Праздники мы любим, когда мы с детской историей, когда мы беззаботные, когда нам хочется веселиться, у нас нет проблем, которые мы решаем во взрослом возрасте», — пояснила она в беседе с «Газетой.Ru».

Как добавила Овчаренко, тем, кто пребывает в плохом настроении, важно дать себе время для грусти и проживания негативных эмоций. При этом стоит окружать себя близкими людьми и заниматься тем, что нравится, чтобы выйти из негативного состояния.

Ранее клинический психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров заявил «Радиоточке НСН», что бороться со стрессом можно на физическом и эмоциональном уровне. При этом самый действенный способ - поменять свое отношение к негативным ситуациям на эмоциональном уровне,

