Производство автомобилей Lada выросло на 73% в 2024 году

Так, за первое полугодие 2024 года российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» реализовал 217 тысяч автомобилей Lada, что на 51,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Отмечается, что результаты июня также отметились положительной динамикой. За июнь было реализовано 39,7 тысячи пассажирских и коммерческих автомобилей, что на 42,6% больше, чем в июне прошлого года.

Самые высокие продажи зафиксировали у Lada Granta — за полгода была реализована 101 тысяча автомобилей и 19 тысяч по итогам июня. За ней следует Lada Vesta, которую купили 64 тысячи раз за полгода, передает «Радиоточка НСН».

