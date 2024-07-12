Производство автомобилей Lada выросло на 73% в 2024 году
«АвтоВАЗ» увеличил производство автомобилей Lada на 73% по итогам первого полугодия, заявил представитель концерна Сергей Ильинский, передает «Интерфакс».
Речь идет об объемах выпуска машин на двух российских предприятиях, которые расположены в Ижевске и Тольятти.
Так, за первое полугодие 2024 года российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» реализовал 217 тысяч автомобилей Lada, что на 51,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Отмечается, что результаты июня также отметились положительной динамикой. За июнь было реализовано 39,7 тысячи пассажирских и коммерческих автомобилей, что на 42,6% больше, чем в июне прошлого года.
Самые высокие продажи зафиксировали у Lada Granta — за полгода была реализована 101 тысяча автомобилей и 19 тысяч по итогам июня. За ней следует Lada Vesta, которую купили 64 тысячи раз за полгода, передает «Радиоточка НСН».
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