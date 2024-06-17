«Без налогов»: Дилерский центр в Дубае «удешевит» автомобили Lada на 20%
Безналоговая зона ОАЭ сделает автомобили Lada более привлекательными для стран третьего мира, заявил НСН автоэксперт Ян Хайцеэр.
В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) более выгодные условия для реализации автомобилей Lada, чем в Европе, так как у этих автомобилей уже есть необходимый для ОАЭ тип сертификации. Об этом заявил вице-президент национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в беседе с НСН.
Ранее президент АвтоВАЗа Максим Соколов сообщил, что автомобили Lada будут представлены в дилерском центре в Дубае, пишут РИА Новости. Он уточнил, что уже начался процесс сертификации машин для рынка ОАЭ, а их продажи могут начаться в этом году. По его словам, сертификация займет немало времени, так как прежде выданные сертификаты не подойдут, потому что изменилась электроника, блоки управления и системы безопасности. Однако Хайцеэр считает, что с сертификацией для Lada сильных проблем не возникнет.
«Что касается сертификации, то у Lada есть TAC или сертификат одобрения типа (документ о том, что автомобиль соответствует нормам безопасности и выбросов ОАЭ). Есть международная система сертификации в рамках женевских соглашений. Этих же документов и придерживаются Арабские Эмираты. Не думаю, что это будет сильно сложный путь. Важно, что есть определенные требования по выхлопу, в ОАЭ они разные. Где-то может быть, что Евро-0 и Евро-2 и нет необходимости Евро-4, Евро-5 и Евро-6. Это еще одна причина, почему эти машины могут продаваться там. На территории стран Европы эти автомобили не могут быть реализованы из-за несоответствия евростандарту. А в ОАЭ есть такие отклонения от общепринятых норм», - отметил он.
Помимо этого, Хайцеэр объяснил, что благодаря точке продаж автомобилей Lada в ОАЭ, эти транспортные средства могут попасть в ряд развивающихся стран, где будут более востребованы.
«ОАЭ - это безналоговая зона. За счет этого автомобили могут стоить дешевле на 20%. Плюс отсутствие утилизационного сбора, что сделает Lada более привлекательной для стран третьего мира. Но уже очевидно, что покупателями Lada не будут жители ОАЭ, они покупают машины другого класса. В любом случае стабильными и большими эти продажи быть не могут. Возможно, это такой шаг на укрепление престижа России. Может, кто-то ради разнообразия купит автомобиль Ниву. Это единственный продукт АвтоВАЗа, который, я могу предположить, может быть востребован, как один из дешевых внедорожников», - подчеркнул он.
Ранее вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский заявил НСН, что в Белоруссии сложилась более благоприятная атмосфера на автомобильном рынке, поэтому Lada Vesta там стоит дешевле.
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