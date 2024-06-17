«Без налогов»: Дилерский центр в Дубае «удешевит» автомобили Lada на 20%

Ранее президент АвтоВАЗа Максим Соколов сообщил, что автомобили Lada будут представлены в дилерском центре в Дубае, пишут РИА Новости. Он уточнил, что уже начался процесс сертификации машин для рынка ОАЭ, а их продажи могут начаться в этом году. По его словам, сертификация займет немало времени, так как прежде выданные сертификаты не подойдут, потому что изменилась электроника, блоки управления и системы безопасности. Однако Хайцеэр считает, что с сертификацией для Lada сильных проблем не возникнет.

«Что касается сертификации, то у Lada есть TAC или сертификат одобрения типа (документ о том, что автомобиль соответствует нормам безопасности и выбросов ОАЭ). Есть международная система сертификации в рамках женевских соглашений. Этих же документов и придерживаются Арабские Эмираты. Не думаю, что это будет сильно сложный путь. Важно, что есть определенные требования по выхлопу, в ОАЭ они разные. Где-то может быть, что Евро-0 и Евро-2 и нет необходимости Евро-4, Евро-5 и Евро-6. Это еще одна причина, почему эти машины могут продаваться там. На территории стран Европы эти автомобили не могут быть реализованы из-за несоответствия евростандарту. А в ОАЭ есть такие отклонения от общепринятых норм», - отметил он.