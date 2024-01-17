Заведено дело из-за нападения подростков на прохожих в Белгороде

Правоохранительные органы обратили внимание на публикации в интернете, на которых запечатлено, как группа молодых людей избивает жителей города. Происходящее они снимали на видео и выкладывали в Сеть.

Установлена личность 17-летнего местного жителя — уроженца Азербайджана, причастного к нападениям. В настоящее время проводятся розыскные мероприятия остальных злоумышленников.

Ранее появилось видео нападения мужчины на ребенка в магазине в Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

