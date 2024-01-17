Заведено дело из-за нападения подростков на прохожих в Белгороде

В Белгороде заведено уголовное дело после нападения подростков на прохожих, сообщает телеканал «360» со ссылкой на СКР.

Завершено расследование дела участников нападения на псковских десантников

Правоохранительные органы обратили внимание на публикации в интернете, на которых запечатлено, как группа молодых людей избивает жителей города. Происходящее они снимали на видео и выкладывали в Сеть.

Установлена личность 17-летнего местного жителя — уроженца Азербайджана, причастного к нападениям. В настоящее время проводятся розыскные мероприятия остальных злоумышленников.

Ранее появилось видео нападения мужчины на ребенка в магазине в Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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