Заведено дело из-за нападения подростков на прохожих в Белгороде
В Белгороде заведено уголовное дело после нападения подростков на прохожих, сообщает телеканал «360» со ссылкой на СКР.
Правоохранительные органы обратили внимание на публикации в интернете, на которых запечатлено, как группа молодых людей избивает жителей города. Происходящее они снимали на видео и выкладывали в Сеть.
Установлена личность 17-летнего местного жителя — уроженца Азербайджана, причастного к нападениям. В настоящее время проводятся розыскные мероприятия остальных злоумышленников.
Ранее появилось видео нападения мужчины на ребенка в магазине в Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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