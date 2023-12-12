Завершено расследование дела участников нападения на псковских десантников
В России завершено расследование уголовного дела против четверых жителей Татарстана, напавших в составе банды Басаева и Хаттаба на псковских десантников в Чечне, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
По данным следствия, 29 февраля 2000 года Ильгам Гумеров, Ильгиз Мухаметгалиев, Хайдар Раззаков и Мухамедвали Шайхутдинов напали в лесу в районе села Улус-Керт на военнослужащих 6 роты 104 полка 76 Псковской дивизии Воздушно-десантных войск. При этом они стреляли в военнослужащих из автоматов Калашникова.
Нападение продолжалось до утра 1 марта. В результате банды под руководством Басаева и Хаттаба погибли 84 военнослужащих, еще четверо получили ранения.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.
В мае 2023 года правоохранители задержали в Кабардино-Балкарии трех бывших боевиков группировок Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, которые участвовали в убийстве псковских десантников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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