Завершено расследование дела участников нападения на псковских десантников

По данным следствия, 29 февраля 2000 года Ильгам Гумеров, Ильгиз Мухаметгалиев, Хайдар Раззаков и Мухамедвали Шайхутдинов напали в лесу в районе села Улус-Керт на военнослужащих 6 роты 104 полка 76 Псковской дивизии Воздушно-десантных войск. При этом они стреляли в военнослужащих из автоматов Калашникова.

Нападение продолжалось до утра 1 марта. В результате банды под руководством Басаева и Хаттаба погибли 84 военнослужащих, еще четверо получили ранения.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

В мае 2023 года правоохранители задержали в Кабардино-Балкарии трех бывших боевиков группировок Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, которые участвовали в убийстве псковских десантников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

