Появилось видео нападения мужчины на ребенка в магазине в Москве
Появилась видеозапись, на которой запечатлен момент нападения гражданина Киргизии на девочку в магазине в Москве, сообщает «РЕН ТВ».
На кадрах видно, как злоумышленник подходит к ребенку и с силой отталкивает его к стеллажу. «Я тебе шею сверну», — заявил он.
После этого посетители торговой точки отгоняют мигранта от девочки и блокируют его до приезда полиции.
СК завел дело по факту нападения на ребенка. Злоумышленник допрошен. Он признал вину и раскаялся.
Ранее Симоновский суд Москвы освободил из-под стражи блогера из Таджикистана Салмона Джумабоя, подозреваемого в возбуждении ненависти или вражды, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru