Появилось видео нападения мужчины на ребенка в магазине в Москве

Появилась видеозапись, на которой запечатлен момент нападения гражданина Киргизии на девочку в магазине в Москве, сообщает «РЕН ТВ».

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На кадрах видно, как злоумышленник подходит к ребенку и с силой отталкивает его к стеллажу. «Я тебе шею сверну», — заявил он.

После этого посетители торговой точки отгоняют мигранта от девочки и блокируют его до приезда полиции.

СК завел дело по факту нападения на ребенка. Злоумышленник допрошен. Он признал вину и раскаялся.

Ранее Симоновский суд Москвы освободил из-под стражи блогера из Таджикистана Салмона Джумабоя, подозреваемого в возбуждении ненависти или вражды, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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