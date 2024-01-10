Появилось видео нападения мужчины на ребенка в магазине в Москве

На кадрах видно, как злоумышленник подходит к ребенку и с силой отталкивает его к стеллажу. «Я тебе шею сверну», — заявил он.

После этого посетители торговой точки отгоняют мигранта от девочки и блокируют его до приезда полиции.

СК завел дело по факту нападения на ребенка. Злоумышленник допрошен. Он признал вину и раскаялся.

Ранее Симоновский суд Москвы освободил из-под стражи блогера из Таджикистана Салмона Джумабоя, подозреваемого в возбуждении ненависти или вражды, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

